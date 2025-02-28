Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên:

- Toàn tỉnh

- Toàn tỉnh

- Toàn tỉnh

- Toàn tỉnh, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch bán hàng mà GĐKD và công ty giao
- Chăm sóc hệ thống đại lý hiện tại và mở đại lý mới
- Quảng bá sản phẩm tới khách hàng tiềm năng
- Kịp thời các báo cáo thị trường mà GĐKD yêu cầu. Quản lý công nợ của khách hàn

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động, sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt với xu hướng thị trường
- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm về sale thức ăn chăn nuôi

Tại Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng đạt sản lượng khoán, thưởng quý, thưởng năm,...
- Nghỉ phép: 12 ngày/năm
- Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 7, nghỉ chủ nhật
- Ăn ca tại nhà máy. Hưởng các chế độ hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản,...
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm con người 24h,..... Chế độ thưởng ngày lễ tết: 8/3, trung thu
- Hưởng các chế độ phúc khác theo quy định của công ty như: Du lịch trong và ngoài nước; khám sức khỏe định kỳ; thưởng lễ tết, thưởng từ 1-5 tháng lương,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên

Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bình Lương-Tân Quang-Văn Lâm-Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

