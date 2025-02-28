Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch bán hàng mà GĐKD và công ty giao

- Chăm sóc hệ thống đại lý hiện tại và mở đại lý mới

- Quảng bá sản phẩm tới khách hàng tiềm năng

- Kịp thời các báo cáo thị trường mà GĐKD yêu cầu. Quản lý công nợ của khách hàn

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động, sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt với xu hướng thị trường

- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm về sale thức ăn chăn nuôi

Tại Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng đạt sản lượng khoán, thưởng quý, thưởng năm,...

- Nghỉ phép: 12 ngày/năm

- Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 7, nghỉ chủ nhật

- Ăn ca tại nhà máy. Hưởng các chế độ hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản,...

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm con người 24h,..... Chế độ thưởng ngày lễ tết: 8/3, trung thu

- Hưởng các chế độ phúc khác theo quy định của công ty như: Du lịch trong và ngoài nước; khám sức khỏe định kỳ; thưởng lễ tết, thưởng từ 1-5 tháng lương,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên

