Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Yến Phương làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 5 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Yến Phương
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Yến Phương

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Yến Phương

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: 00), Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

1. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng:
Nghiên cứu thị trường: Tìm hiểu về ngành, đối thủ cạnh tranh và xác định khách hàng mục tiêu.
Tìm kiếm khách hàng: Sử dụng các kênh như mạng xã hội, hội chợ, sự kiện, danh bạ doanh nghiệp, ... để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tiếp cận khách hàng: Gọi điện, gửi email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ.
2. Tư vấn và bán hàng:
Xác định nhu cầu: Lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng.
Giới thiệu sản phẩm: Trình bày và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ một cách hấp dẫn, làm nổi bật lợi ích của sản phẩm.
Giải đáp thắc mắc: Trả lời các câu hỏi và thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.
Xử lý từ chối: Giải quyết các ý kiến từ chối của khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Đàm phán và chốt đơn: Thương lượng giá cả và các điều khoản khác để đạt được thỏa thuận bán hàng.
3. Chăm sóc khách hàng:
Duy trì liên lạc: Giữ liên lạc thường xuyên với khách hàng sau khi bán hàng.
Hỗ trợ khách hàng: Giải quyết các vấn đề và khiếu nại của khách hàng.
Xây dựng mối quan hệ: Tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng để tăng cơ hội bán hàng trong tương lai.
4. Báo cáo và theo dõi:
Báo cáo công việc: Báo cáo kết quả bán hàng, tình hình thị trường và các hoạt động khác cho quản lý.
Theo dõi hiệu suất: Đánh giá hiệu quả làm việc của bản thân và tìm cách cải thiện.
5. Các công việc khác:
Tham gia các sự kiện: Tham gia các hội chợ, triển lãm, sự kiện để quảng bá sản phẩm và tìm kiếm khách hàng.
Nghiên cứu đối thủ: Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược phù hợp.
Cập nhật kiến thức: Luôn cập nhật kiến thức về sản phẩm, thị trường và kỹ năng bán hàng.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt, tự tin và thuyết phục.
Kỹ năng bán hàng: Hiểu biết về quy trình bán hàng và các kỹ thuật bán hàng.
Kỹ năng đàm phán: Khả năng đàm phán và thương lượng để đạt được thỏa thuận tốt nhất.
Kỹ năng giải quyết vấn đề: Khả năng giải quyết các vấn đề và khiếu nại của khách hàng.
Kỹ năng làm việc nhóm: Khả năng làm việc hiệu quả với các đồng nghiệp và bộ phận khác.
Yêu cầu khác:
Nhiệt tình và đam mê: Yêu thích công việc bán hàng và có tinh thần cầu tiến.
Chịu được áp lực: Có khả năng làm việc dưới áp lực và đạt được chỉ tiêu doanh số.
Có trách nhiệm: Có trách nhiệm cao trong công việc và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Yến Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Yến Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Yến Phương

Công Ty TNHH Công Nghệ Yến Phương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 11, tổ 5 , Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

