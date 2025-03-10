Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 100 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập., Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Sản phẩm: Internet, Truyền hình, Camera FPT (dễ bán, nhiều ưu đãi).

Địa điểm: Các tỉnh miền Bắc (phân bổ theo khu vực gần nhà).

Phụ trách phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại trong khu vực được giao (huyện/xã) nhằm đạt được mục tiêu doanh số và tăng trưởng thuê bao của FPT Telecom qua các kênh online, offline, đại lý, sự kiện, ....

Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm dịch vụ internet, truyền hình, camera do FPT Telecom đang cung cấp.

Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Đam mê kinh doanh, có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, mạng internet.

Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn viên...là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

