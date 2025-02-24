Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - Số 69 đường Bắc Sơn, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Giao hàng tại các siêu thị, đại lý, tạp hoá, trường học ( sử dụng xe Công Ty)

Hoạt động chương trình thúc đẩy doanh số...

Khai thác khách hàng mới, chăm sóc khách hàng

Quản lý doanh số, thu tiền bán hàng

Tham gia các hoạt động, quảng bá sản phẩm tại khu vực quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Khả năng hoạt động nhóm,

Tốt nghiệp cấp III trở lên.

Sinh năm 1995 trở về sau

Người có sức khỏe, năng động, hoạt bát. Giao tiếp tốt.

Có bằng lái xe máy.

Tích cực với hoạt động bên ngoài.

Nơi làm việc: Tỉnh Nghệ An

Số lượng: 1 nhân viên

Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập khi ký HĐLĐ: 12.314.100 đồng/tháng.

Thưởng doanh số/mục tiêu: có thể đạt tới 4.000.000/tháng.

Mức thu nhập trên bao gồm khoản tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ được công ty khấu trừ từ lương của NLĐ theo quy định của pháp luật (tương đương 10.5% tiền lương đóng BHXH).

Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% mức lương sau khi đã khấu trừ các khoản bảo hiểm nêu trên.

Chế độ phúc lợi:

Tăng lương hằng năm.

Thưởng:2 lần/năm.

Thưởng thâm niên: 4 năm, 8 năm, 12 năm.

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Phép năm : 12 ngày phép / năm và được tăng thêm theo thâm niên gắn bó.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

