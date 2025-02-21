Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Bắc Kạn

- Bạc Liêu

- Bình Thuận

- Cà Mau

- Cần Thơ

- Cao Bằng

- Đồng Nai

- Hà Giang

- Khánh Hoà

- Ninh Thuận

- Sơn La

- Thái Nguyên, Thành Phố Bắc Kạn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu

CHỈ TUYỂN NAM - Có thể ĐI THỊ TRƯỜNG các khu vực tỉnh, bao gồm
Khu vực HCM 2: QUẬN 2, QUẬN 9, GÒ VẤP, BÌNH THẠNH, THỦ ĐỨC
Khu vực Miền Tây 1: VĨNH LONG, TRÀ VINH, CẦN THƠ
Khu vực Miền Tây 3: HẬU GIANG, SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU, CÀ MAU
Khu vực Miền Trung 1: BÌNH THUẬN, NINH THUẬN, KHÁNH HÒA
Khu vực Miền Đông 1: ĐỒNG NAI, VŨNG TÀU, LÂM ĐỒNG
Khu vực Miền Bắc 3: VĨNH PHÚC, THÁI NGUYÊN, TUYÊN QUANG, BẮC CẠN, HÀ GIANG, CAO BẰNG
Khu vực Tây Hà Nội
MÔ TẢ KINH NGHIỆM
Phát triển kinh doanh ở địa bàn được giao phó (cần đi nhiều tỉnh).
Tiếp nhận đơn hàng từ khách và báo cho bộ phận làm đơn hàng để kịp thời xử lý.
Duy trì chăm sóc những khách hàng hiện có và phát triển, hướng đến khách hàng tiềm năng và đưa họ trở thành khách hàng của TPC.
Lập chiến lược phát triển sản phẩm và gia tăng doanh số.
Lên kế hoạch đi công tác tuần, tháng và trình cho Trưởng phòng kinh doanh duyệt và thực hiện theo kế hoạch được duyệt
Tiếp xúc khách hàng và báo cáo lại những vấn đề phản hồi từ khách cho cấp trên để khắc phục và phát triển tình hình kinh doanh, chất lượng sản phẩm
Trực tiếp theo dõi, đối chiếu công nợ với các khách hàng hàng tháng chịu trách nhiệm chính về thu việc thu hồi nợ cho Công ty trong thời gian qui định.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm
Có khả năng di chuyển giữa các tỉnh.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm các lĩnh vực liên quan
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán
Năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao và sẵn sàng di chuyển khi cần thiết
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về sản phẩm/dịch vụ trong ngành

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 - 30 Triệu (Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số bán hàng)
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, sản phẩm và quy trình làm việc
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn
Được hưởng các chế độ phúc lợi như du lịch hàng năm, team building, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô LKP 41-42, Đường 2A, Khu đô thị biển An Viên, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

