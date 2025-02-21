Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh - Bắc Kạn - Bạc Liêu - Bình Thuận - Cà Mau - Cần Thơ - Cao Bằng - Đồng Nai - Hà Giang - Khánh Hoà - Ninh Thuận - Sơn La - Thái Nguyên, Thành Phố Bắc Kạn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu

CHỈ TUYỂN NAM - Có thể ĐI THỊ TRƯỜNG các khu vực tỉnh, bao gồm

Khu vực HCM 2: QUẬN 2, QUẬN 9, GÒ VẤP, BÌNH THẠNH, THỦ ĐỨC

Khu vực Miền Tây 1: VĨNH LONG, TRÀ VINH, CẦN THƠ

Khu vực Miền Tây 3: HẬU GIANG, SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU, CÀ MAU

Khu vực Miền Trung 1: BÌNH THUẬN, NINH THUẬN, KHÁNH HÒA

Khu vực Miền Đông 1: ĐỒNG NAI, VŨNG TÀU, LÂM ĐỒNG

Khu vực Miền Bắc 3: VĨNH PHÚC, THÁI NGUYÊN, TUYÊN QUANG, BẮC CẠN, HÀ GIANG, CAO BẰNG

Khu vực Tây Hà Nội

MÔ TẢ KINH NGHIỆM

Phát triển kinh doanh ở địa bàn được giao phó (cần đi nhiều tỉnh).

Tiếp nhận đơn hàng từ khách và báo cho bộ phận làm đơn hàng để kịp thời xử lý.

Duy trì chăm sóc những khách hàng hiện có và phát triển, hướng đến khách hàng tiềm năng và đưa họ trở thành khách hàng của TPC.

Lập chiến lược phát triển sản phẩm và gia tăng doanh số.

Lên kế hoạch đi công tác tuần, tháng và trình cho Trưởng phòng kinh doanh duyệt và thực hiện theo kế hoạch được duyệt

Tiếp xúc khách hàng và báo cáo lại những vấn đề phản hồi từ khách cho cấp trên để khắc phục và phát triển tình hình kinh doanh, chất lượng sản phẩm

Trực tiếp theo dõi, đối chiếu công nợ với các khách hàng hàng tháng chịu trách nhiệm chính về thu việc thu hồi nợ cho Công ty trong thời gian qui định.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm

Có khả năng di chuyển giữa các tỉnh.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm các lĩnh vực liên quan

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán

Năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chịu được áp lực công việc cao và sẵn sàng di chuyển khi cần thiết

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về sản phẩm/dịch vụ trong ngành

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 - 30 Triệu (Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số bán hàng)

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, sản phẩm và quy trình làm việc

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

Được hưởng các chế độ phúc lợi như du lịch hàng năm, team building, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin