Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Nielsen Việt Nam Tại Hà Nội làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nielsen Việt Nam Tại Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Chi Nhánh Công Ty TNHH Nielsen Việt Nam Tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Nielsen Việt Nam Tại Hà Nội

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên:

- 215 Phan Đình Phùng,

- xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

· Thực hiện thu thập hoá đơn nhập hàng của cửa hàng
Thực hiện thu thập hoá đơn nhập hàng của cửa hàng
Ghi nhận giá bán lẻ và tổng số lượng nhập trên từng item (SKU)
Từng item (SKU) cần khảo sát đã được thiết kế sẵn trên app
Trả lời biến động tăng/giảm bất thường cho hàng nhập
Thời gian làm việc: 7h30 đến 18h30 (thời gian nhân viên sắp xếp linh hoạt đảm bảo hoàn thành công việc yêu cầu) từ thứ 2 đến thứ 7
7h30 đến 18h30 (thời gian nhân viên sắp xếp linh hoạt đảm bảo hoàn thành công việc yêu cầu) từ thứ 2 đến thứ 7

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Không đòi hỏi kinh nghiệm

● Đủ 18 tuổi trở lên
● Có phương tiện di chuyển
● Trung thực, chăm chỉ, thái độ tích cực, có tinh thần trách nhiệm
Có thiết bị học online 1 tháng

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Nielsen Việt Nam Tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 5.500.000 VNĐ/tháng
BHTN 24/24
Phụ cấp Xăng hoặc công tác phí 290.000vnd theo khoảng cách di chuyển & theo cửa hàng.
290.000vnd
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Nielsen Việt Nam Tại Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nielsen Việt Nam Tại Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nielsen Việt Nam Tại Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Sông Hồng Park View, 165 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

