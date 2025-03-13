Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Nielsen Việt Nam Tại Hà Nội làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - 215 Phan Đình Phùng, - xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

· Thực hiện thu thập hoá đơn nhập hàng của cửa hàng

· Ghi nhận giá bán lẻ và tổng số lượng nhập trên từng item (SKU)

· Từng item (SKU) cần khảo sát đã được thiết kế sẵn trên app

· Trả lời biến động tăng/giảm bất thường cho hàng nhập

Thời gian làm việc: 7h30 đến 18h30 (thời gian nhân viên sắp xếp linh hoạt đảm bảo hoàn thành công việc yêu cầu) từ thứ 2 đến thứ 7

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Không đòi hỏi kinh nghiệm

● Đủ 18 tuổi trở lên

● Có phương tiện di chuyển

● Trung thực, chăm chỉ, thái độ tích cực, có tinh thần trách nhiệm

Có thiết bị học online 1 tháng

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Nielsen Việt Nam Tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương : 5.500.000 VNĐ/tháng

• BHTN 24/24

• Phụ cấp Xăng hoặc công tác phí 290.000vnd theo khoảng cách di chuyển & theo cửa hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Nielsen Việt Nam Tại Hà Nội

