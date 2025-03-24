Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Citizen Pathway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 75 Triệu

Mức lương 25 - 75 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 75 Triệu

Vị trí Investment Account Manager tại Citizen Pathway đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết và hỗ trợ các chương trình đầu tư, định cư phù hợp cho khách hàng cao cấp tại Việt Nam. Với tinh thần không ngừng cải tiến và luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, mỗi Investment Specialist sẽ là cầu nối giúp khách hàng hiện thực hóa ước mơ định cư tại các nước phát triển như Mỹ, Canada và Châu Âu cùng Citizen Pathway.

Mô tả công việc

Tư vấn thông tin sản phẩm, các chương trình đầu tư, định cư phù hợp với nhu cầu của khách hàng cao cấp tại Việt Nam,

Chăm sóc, hỗ trợ, duy trì mối quan hệ với khách hàng và đảm bảo cho khách hàng có trải nghiệm tốt nhất với các sản phẩm của công ty,

Lập kế hoạch chi tiết thực hiện mở rộng, phát triển mạng lưới khách hàng nhằm đảm bảo KPI đã được giao,

Phối hợp với các phòng ban chuyên môn khác để có thể hỗ trợ xử lý hồ sơ cho khách hàng một cách nhanh chóng, tối ưu và hiệu quả nhất,

Tham gia hỗ trợ và tổ chức các hội thảo, sự kiện do Công ty theo định kỳ,

Thực hiện công việc trên hệ thống phần mềm quản lý CRM và làm các báo cáo liên quan,

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (8h30-17h30), 2 buổi (4-5 tiếng/buổi) thứ 7 hoặc chủ nhật theo lịch sự kiện công ty mỗi tháng (nếu có).

Với Mức Lương 25 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng các ngành liên quan: kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ngoại thương,...

Có kinh nghiệm bán hàng và tư vấn sản phẩm cao cấp cho khách hàng trong lĩnh vực đầu tư, định cư, du học, ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm,...

Biết cách tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng,

Tự tin trong giao tiếp, kỹ năng thuyết phục và xử lý tình huống tốt, sử dụng được tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Sinh sống tại Hà Nội, địa điểm làm việc linh hoạt hoặc Văn phòng tại 360 Kim Mã, Ba Đình (khi có meeting KH).

Tại Công ty TNHH Đầu tư Citizen Pathway Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng cạnh tranh + KPI + commission hấp dẫn ($1.000 – $3.000/ tháng),

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và sáng tạo, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân,

Đầy đủ chế độ BHXH và các phúc lợi theo quy định,

Cơ hội được du lịch và làm việc với các dự án lớn của các quốc gia như Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu,

Tham gia các hoạt động, sự kiện team building, dã ngoại, du lịch nước ngoài, sinh nhật, Party hàng tháng…

Tham gia các Khóa học được tài trợ từ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Citizen Pathway

