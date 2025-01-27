Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

- Thực hiện kế hoạch bán hàng của khu vực mình quản lý

- Báo cáo và chịu sự quản lý, giám sát của Quản lý Bán hàng Khu vực (ASM).

- Hỗ trợ nhà phân phối, các điểm tiêu thụ; quản lý công nợ .

- Tham gia đàm phán hợp đồng với những khách hàng lớn

- Phối hợp với bộ phận Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra

* Phụ trách các điểm bán hàng cao cấp: Modern Restaurant, Beer Garden

* Phụ trách địa bàn: Gia Lâm (mạn Ocean Park & Eco Park)

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sales thị trườngkênh HORECA

- Sắn sàng làm việc thời gian linh động vào buổi tối

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Thực phẩm & Đồ uống

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội