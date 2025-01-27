Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
- Thực hiện kế hoạch bán hàng của khu vực mình quản lý
- Báo cáo và chịu sự quản lý, giám sát của Quản lý Bán hàng Khu vực (ASM).
- Hỗ trợ nhà phân phối, các điểm tiêu thụ; quản lý công nợ .
- Tham gia đàm phán hợp đồng với những khách hàng lớn
- Phối hợp với bộ phận Marketing, thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến bán hàng, chương trình khuyến mại đạt hiệu quả đề ra
* Phụ trách các điểm bán hàng cao cấp: Modern Restaurant, Beer Garden
* Phụ trách địa bàn: Gia Lâm (mạn Ocean Park & Eco Park)
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sales thị trườngkênh HORECA
- Sắn sàng làm việc thời gian linh động vào buổi tối
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Thực phẩm & Đồ uống
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
