Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BNA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng + Phụ cấp + Lương KPIs + HH bán hàng - Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động - Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 50 Triệu

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC/VỊ TRÍ

- Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác mới trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc.

- Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm rèm cao cấp và các sản phẩm khác của KONIG.

- Đạt được mục tiêu doanh số bán hàng theo kế hoạch đề ra.

TRÁCH NHIỆM/NHIỆM VỤ CHÍNH

1. VỀ KHÁCH HÀNG

- Tìm kiếm, khai thác và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng (kiến trúc sư, các công ty tư vấn thiết kế, nhà thầu, chủ đầu tư...).

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng tiềm năng.

- Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty.

2. VỀ SẢN PHẨM

- Nghiên cứu, nắm vững kiến thức về sản phẩm rèm cao cấp của công ty, các tính năng, ưu điểm của từng loại sản phẩm.

- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với mức đầu tư và yêu cầu thiết kế.

- Lên phương án, báo giá chi tiết cho khách hàng dựa trên bản vẽ tư vấn thiết kế.

3. VỀ HỢP ĐỒNG

- Lập và đàm phán hợp đồng với khách hàng.

- Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, phối hợp với các phòng ban xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

4. VỀ BÁO CÁO

- Lập báo cáo định kỳ theo Quý về tình hình kinh doanh, kết quả làm việc.

- Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Xây dựng, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.

2. Kiến thức:

Kiến thức:

- Am hiểu về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh sản phẩm và dịch vụ rèm cao cấp

- Đọc hiểu Bản vẽ tư vấn thiết kế, tư vấn cho khách hàng sản phẩm phù hợp với mức đầu tư và yêu cầu thiết kế

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BNA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BNA

