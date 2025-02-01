Tuyển Nhân viên kinh doanh Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 08h30
- 17h30. (T2
- sáng T7) . Nghỉ trưa từ 12h00
- 13h30, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Gọi điện, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty.
Hỗ trợ hẹn lịch và chăm sóc khách hàng trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có điện thoại
Giọng nói tốt, rõ ràng là một lợi thế
Kiên trì tham gia các khoá đào tạo về chuyên môn
Chủ động trong công việc
Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng: 5 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
