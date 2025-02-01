Tuyển Nhân viên kinh doanh Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 08h30 - 17h30. (T2 - sáng T7) . Nghỉ trưa từ 12h00 - 13h30, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gọi điện, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty.

Hỗ trợ hẹn lịch và chăm sóc khách hàng trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có điện thoại

Giọng nói tốt, rõ ràng là một lợi thế

Kiên trì tham gia các khoá đào tạo về chuyên môn

Chủ động trong công việc

Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 5 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty Bảo Hiểm Daiichi Nam Từ Liêm

