Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổng thu nhập 12 - 25 triệu/ tháng - Lương cứng 10 triệu + Thưởng Doanh thu - Thưởng kết quả kinh doanh theo tháng. - Khi vào công ty sẽ được tiếp nhận một lượng khách hàng có sẵn để đảm bảo khả năng bán hàng. - Hỗ trợ tiền ăn trưa, điện thoại. - Được tham gia các buổi đào tạo, training nội bộ và của các hãng sản xuất. - Được tham gia BHXH - BHYT và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động. - Thưởng các ngày lễ - tết và các phúc lợi khác theo quy định của công ty. - Tham gia các hoạt , Quận Nam Từ Liêm

Nhân viên kinh doanh

- Bán hàng Laptop, Máy tính để bàn, Linh kiện máy tính,....

- Duy trì, mở rộng khách hàng và triển khai thực hiện các mục tiêu kinh doanh.

- Theo sát công nợ, ghi nhận các phản hồi khách hàng hàng hóa, tình trạng giao hàng, đổi trả, dịch vụ sau bán, xử lý hoặc báo cáo đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh.

- Thực hiện các công việc khác từ cán Bộ quản lý, Ban giám đốc công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đằng, Đại học nhóm ngành Kinh tế, Tài chính kế toán, CNTT, ...

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tin học là một lợi thế.

- Tự tin, giao tiếp tốt và có kĩ năng thuyết phục cao.

- Hoàn thiện các báo cáo cơ bản.

Phúc Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Trên 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

