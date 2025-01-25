Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Thời trang và Đầu tư Đức giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng + Lương doanh thu + Phụ cấp + Các khoản thưởng khác ( Thu nhập bình quân từ 8 - 15triệu) - Được ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.. - Du lịch, nghỉ mát theo quy định của công ty - Được nghỉ thứ 7 và chủ nhật - Được hưởng chế độ phép năm - Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Quản lý và mở rộng hệ thống đại lý, siêu thị đảm bảo doanh số đã đề ra

- Thu thập thông tin phân tích thị trường bao gồm xu hướng, khách hàng, và đối thủ cạnh tranh

- Đi thị trường, khảo sát thực tế, lên báo cáo định kỳ theo tuần,tháng

- Khai thác các kênh đại lý, siêu thị, đối tác kinh doanh khác mở rộng thị trường trong lĩnh vực thời trang

- Đề xuất, xây dựng các chương trình xúc tiến bán và hỗ trợ đại lý, siêu thị.

- Phát hiện và cảnh báo kịp thời các vấn đề bất cập trong quá trình làm việc với các đại lý, đề xuất các phương án, biện pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả.

- Tìm hiểu và xác định nguyên nhân khi doanh thu tăng / hoặc giảm.

- Tổng hợp tin, số liệu, doanh số hàng tuần, tháng, quý phân tích, báo cáo và đề xuất các biện pháp thúc đẩy doanh số từng thời điểm.

- Xác định và chịu trách nhiệm về mục tiêu doanh số từng thời điểm

- Lập kế hoạch thực hiện theo chỉ tiêu doanh số;

- Triển khai kế hoạch tới từng đại lý;

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu.

- Các công việc khác liên quan tới kinh doanh phát triển thị trường.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, thương mại, khối ngành kinh tế

- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí phân tích thị trường, nhân viên kinh doanh ít nhất 01 năm trở lên. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm/hiểu biết về lĩnh vực thời trang, ngành hàng may mặc.

- Có kỹ năng quản lý sản phẩm hàng hóa;

- Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc;

Tại Công ty cổ phần Thời trang và Đầu tư Đức giang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thời trang và Đầu tư Đức giang

