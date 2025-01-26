Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 603A FLC Landmark, ngõ 5 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Nhận chỉ tiêu tuyển sinh và tuyển dụng từ Ban lãnh đạo;

2. Sử dụng data nóng do marketing công ty cung cấp;

3. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu đi XKLĐ- DH;

4. Lên kế hoạch cùng phòng triển khai chương trình tuyển lao động –du học các nước;

5. Phối hợp xử lý các vấn đề (nếu có) khi phát sinh từ phía lao động của mình;

6. Tạo các kênh Tiktok, Zalo, Facebook,...và xây dựng cùng Công ty;

7. Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo giao phó;

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Sinh năm 1990 - 2000

2. Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh/ tư vấn dịch vụ hoặc từ 6 tháng trở lên trong mảng tư vấn du học, xuất khẩu lao động

3. Năng động trong công việc, chịu khó, nhiệt tình, trung thực, tự tin,giao tiếp tốt

4. Có Laptop

5. Chịu được áp lực công việc

6. Không nói ngọng

Hồ sơ ứng viên gồm:

1. SYLL có xác nhận của xã/phường

2. Công chứng CCCD 2 mặt

3. Bằng cấp công chứng (nếu có)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Ứng viên được cấp trên trực tiếp đào tạo , được hỗ trợ học việc từ 3-5 ngày miễn phí, không lương (với những bạn chưa có kinh nghiệm, có thể thời gian học việc nhiều hơn).

Kết thúc khoá học việc, các bạn cần xác nhận với cấp trên ngày chính thức được nhận và sẽ được tính lương

2. Thời gian thử việc: 2 tháng nhận 85% lương, Chỉ tiêu 3 khách hàng

3. Thu nhập gồm Lương cơ bản: 8.000.000vnđ + hoa hồng -> Thu nhập không dưới 20 triệu/ tháng (Cụ thể công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHT

