Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8h30 - 18h, từ thứ 2 - 6, nghỉ thứ 7 - CN - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở. - Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty. - Du lịch, team building..., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

V-SMART GROUP – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo – truyền thông, tìm kiếm ứng viên cho vị trí Chuyên Viên Kinh Doanh Mảng Quảng Cáo với những công việc chính sau:

- Tìm kiếm, mở rộng thị trường kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh của công ty.

- Lập kế hoạch kinh doanh cá nhân theo tuần, tháng

- Tư vấn, thuyết trình cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực Quảng cáo ngoài trời bao gồm:

+ Billboard, Pano...;

+ Quảng cáo tại các điểm công cộng;

+ Dịch vụ Quảng cáo trên thành xe Bus, nhà chờ buýt;

- Soạn thảo báo giá, hợp đồng theo tiêu chuẩn quy định của Công ty;

- Đàm phán, theo dõi, đề xuất xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thi công, thực hiện sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng;

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành...

- Có kinh nghiệm sale B2B từ 6 tháng trở lên

- Năng động, nhạy bén, đam mê kinh doanh;

- Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

