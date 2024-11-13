Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 6 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 274/29 Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà Bè, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tìm kiếm khách hàng ở các Quốc gia khác nhau và tạo mối quan hệ kinh doanh;

Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm của công ty;

Khai thác thông tin về nhu cầu và tiềm năng của khách hàng;

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ kinh doanh;

Lên kế hoạch tiếp đón khi có khách hàng tham quan nhà máy, sản phẩm và đi công tác nước ngoài gặp khách hàng khi cần;

Phân tích, nghiên cứu, khảo sát thị trường thi trường quốc tế;

Tham gia đóng góp ý kiến cải tiến, báo cáo các vấn đề có liên quan;

Thực hiện các công việc, báo cáo khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc các ngành quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế hoặc các ngành có liên quan;

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, ứng viên có kiến thức về nghiệp vụ ngoại thương là một lợi thế;

Tiếng Anh cơ bản;

Sử dụng được Tin học văn phòng;

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6-12 triệu + Thưởng (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm);

Phúc lợi khác Thưởng Lễ Tết, sinh nhật;

Đóng BHXH theo quy định pháp Luật;

Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động;

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7, (8h00 đến 17h00 nghỉ trưa 1 tiếng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT

