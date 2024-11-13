Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 6 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 6 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 274/29 Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà Bè, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tìm kiếm khách hàng ở các Quốc gia khác nhau và tạo mối quan hệ kinh doanh;
Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm của công ty;
Khai thác thông tin về nhu cầu và tiềm năng của khách hàng;
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ kinh doanh;
Lên kế hoạch tiếp đón khi có khách hàng tham quan nhà máy, sản phẩm và đi công tác nước ngoài gặp khách hàng khi cần;
Phân tích, nghiên cứu, khảo sát thị trường thi trường quốc tế;
Tham gia đóng góp ý kiến cải tiến, báo cáo các vấn đề có liên quan;
Thực hiện các công việc, báo cáo khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc các ngành quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế hoặc các ngành có liên quan;
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, ứng viên có kiến thức về nghiệp vụ ngoại thương là một lợi thế;
Tiếng Anh cơ bản;
Sử dụng được Tin học văn phòng;
Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6-12 triệu + Thưởng (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm);
Phúc lợi khác Thưởng Lễ Tết, sinh nhật;
Đóng BHXH theo quy định pháp Luật;
Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động;
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7, (8h00 đến 17h00 nghỉ trưa 1 tiếng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 627/14 Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-6-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job248286
