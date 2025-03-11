Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GREENLYNK AUTOMOTIVES làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: - 806 - 808 Hà Huy Tập,Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Nắm bắt diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng tại địa bàn được giao quản lý;

Tiếp nhận chỉ tiêu bán hàng từ quản lý trực tiếp;

Tiếp xúc khách hàng, tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng sản phẩm phù hợp

Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, giao dịch;

Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc về hoạt động bán hàng hàng ngày, tuần, tháng;

Thực hiện các hoạt động Marketing tìm kiếm khách hàng tiềm năng;

Biết ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tìm kiếm khách hàng, CSKH, quản lý data;

Thực hiện chăm sóc khách hàng mua xe theo đúng quy trình

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, có Bằng lái xe là một lợi thế

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí Tư vấn bán hàng

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt, có tư duy dịch vụ

Hoạt bát, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc

Giaotiếptốt,tựtin,cởimở,nhiệttình,vuivẻ.

Giọng nói chuẩn, truyền cảm, không sai chính tả, không nói giọng địa phương

Cókhảnănglàmviệcđộinhómvàđộclập.

Cókhảnăngthấuhiểusảnphẩm,thấuhiểukháchhàng.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREENLYNK AUTOMOTIVES Thì Được Hưởng Những Gì

LươngthưởngcácdịpLễTết cạnhtranh,hấpdẫn;

Bảohiểm sứckhỏecá nhân, người thân theo từng vị trí công việc.

Môitrường làmviệc năng động,hòa đồng,vănminhvà gắnkếtcao;

Thờigianlàmviệc linhhoạt,quản trịtheohiệuquả,hiệusuất công việc;

Dulịchhè,teambuildinghàngnăm.

Trải nghiệm, hỗ trợ dịch vụ tốt nhất trong hệ sinh thái trong tập đoàn (kinh doanh tốt theo thời điểm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREENLYNK AUTOMOTIVES

