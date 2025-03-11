Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GREENLYNK AUTOMOTIVES làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREENLYNK AUTOMOTIVES
- Hà Tĩnh:
- 806
- 808 Hà Huy Tập,Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
Nắm bắt diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng tại địa bàn được giao quản lý;
Tiếp nhận chỉ tiêu bán hàng từ quản lý trực tiếp;
Tiếp xúc khách hàng, tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng sản phẩm phù hợp
Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, giao dịch;
Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc về hoạt động bán hàng hàng ngày, tuần, tháng;
Thực hiện các hoạt động Marketing tìm kiếm khách hàng tiềm năng;
Biết ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tìm kiếm khách hàng, CSKH, quản lý data;
Thực hiện chăm sóc khách hàng mua xe theo đúng quy trình
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí Tư vấn bán hàng
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt, có tư duy dịch vụ
Hoạt bát, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc
Giaotiếptốt,tựtin,cởimở,nhiệttình,vuivẻ.
Giọng nói chuẩn, truyền cảm, không sai chính tả, không nói giọng địa phương
Cókhảnănglàmviệcđộinhómvàđộclập.
Cókhảnăngthấuhiểusảnphẩm,thấuhiểukháchhàng.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREENLYNK AUTOMOTIVES Thì Được Hưởng Những Gì
Bảohiểm sứckhỏecá nhân, người thân theo từng vị trí công việc.
Môitrường làmviệc năng động,hòa đồng,vănminhvà gắnkếtcao;
Thờigianlàmviệc linhhoạt,quản trịtheohiệuquả,hiệusuất công việc;
Dulịchhè,teambuildinghàngnăm.
Trải nghiệm, hỗ trợ dịch vụ tốt nhất trong hệ sinh thái trong tập đoàn (kinh doanh tốt theo thời điểm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREENLYNK AUTOMOTIVES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI