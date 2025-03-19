Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 07 Liễu Giai, Ba Đình ...và 21 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Liên hệ tư vấn sản phẩm/dịch vụ theo data sẵn có

Chăm sóc học viên cũ, gia tăng số lượng tái ký Hợp đồng

Chủ động mở rộng tìm kiếm nguồn data khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ lên kế hoạch kinh doanh cùng quản lý nhằm kiểm soát, thúc đẩy doanh thu.

Tham gia công việc, sự kiện, trải nghiệm học thử cho khách hàng tại cơ sở.

Thời gian làm việc: Xoay ca linh hoạt (nghỉ 1 ngày/tuần): 08h00-17h00 và 13h30-20h30

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng từ trung cấp trở lên

Hoạt ngôn, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng, chịu được áp lực công việc;

Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm trong ngành Sale, Telesale, CSKH,...có kinh nghiệm về Giáo Dục là lợi thế;

Có laptop cá nhân;

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000 – 9.000.000/tháng tùy theo năng lực + thưởng doanh số theo tháng, thưởng theo quý, thưởng theo năm. Thu nhập dao động trung bình 15.000.000 – 30.000.000/tháng;

Được ký hợp đồng Fulltime và hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN,... và các chế độ khác theo quy định;

Chế độ bản thân và người thân được tham gia học Tiếng Anh tại Trung tâm HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ;

Nâng cao đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ;

Môi trường làm việc lành mạnh, đồng nghiệp hỗ trợ công việc nhiệt tình;

Thường xuyên được đi du lịch, team building, nghỉ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin