Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 13 - 20 Triệu

Là đại diện công ty đến làm việc với hệ thống nhà Phân Phối, đại lý của công ty cụ thể:

Lên kế hoạch viếng thăm, hỗ trợ hệ thống đại lý, nhà phân phối;

Triển khai chính sách bán hàng, chương trình truyền thông của Công ty đến hệ thống khách hàng;

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để thực hiện triển khai dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.

Tìm kiếm & giới thiệu sản phẩm của Công ty đến khách hàng đang có nhu cầu & khách hàng tiềm năng;

Tư vấn về sản phầm, cung cấp các thông tin chương trình, chính sách bán hàng của Công ty đến với khách hàng

Trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn