Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hạt Giống C.p. Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hạt Giống C.p. Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Tuyên Quang:
- Tuyên Quang
- Hà Tĩnh
- Quảng Bình, Thành phố Tuyên Quang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Lập kế hoạch marketing, bán hàng theo tháng, quí...
- Thực hiện trực tiếp các hoạt đông tại địa bàn phụ trách:
+ Xây dựng, thực hiện theo dõi mô hình trình diễn giống mới.
+ Tập huấn, hội thảo nông dân, hội nghị khách hàng.
+ Tư vấn bán hàng và các hoạt động chăm sóc khách hàng, giao tiếp quan hệ khách hàng;
+ Thực hiện thúc đẩy bán hàng đảm bảo kế hoạch và chỉ tiêu doanh số được giao.
+ xây dựng lịch làm việc và tổng hợp báo cáo làm việc hàng tuần
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Phương tiện làm việc : xe máy và máy tính
- Ưu tiên người có hộ khẩu cư trú tại các địa phương.
Tại Công Ty TNHH Hạt Giống C.p. Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động
- Cơ hội làm việc, gắn bó lâu dài với công ty.
- Hưởng lương tháng 13:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hạt Giống C.p. Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
