Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hạt Giống C.p. Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tuyên Quang: - Tuyên Quang - Hà Tĩnh - Quảng Bình, Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Lập kế hoạch marketing, bán hàng theo tháng, quí...

- Thực hiện trực tiếp các hoạt đông tại địa bàn phụ trách:

+ Xây dựng, thực hiện theo dõi mô hình trình diễn giống mới.

+ Tập huấn, hội thảo nông dân, hội nghị khách hàng.

+ Tư vấn bán hàng và các hoạt động chăm sóc khách hàng, giao tiếp quan hệ khách hàng;

+ Thực hiện thúc đẩy bán hàng đảm bảo kế hoạch và chỉ tiêu doanh số được giao.

+ xây dựng lịch làm việc và tổng hợp báo cáo làm việc hàng tuần

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Phương tiện làm việc : xe máy và máy tính

- Ưu tiên người có hộ khẩu cư trú tại các địa phương.

Tại Công Ty TNHH Hạt Giống C.p. Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động

- Cơ hội làm việc, gắn bó lâu dài với công ty.

- Hưởng lương tháng 13:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hạt Giống C.p. Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin