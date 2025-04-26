Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Bình Dương

- Đồng Nai ...và 13 địa điểm khác, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Phát triển Doanh số Sell-Out: cùng các đồng đội và quản lý của mình phát triển các điểm bán chuẩn độc quyền cho mỗi nhà phân phối & phủ kín các điểm bán lẻ, trực tiếp thực hiện các hoạt động marketing trên các trang mạng xã hội, tại các điểm bán, sampling cho người tiêu dùng
Chăm sóc các công cụ, dụng cụ hỗ trợ bán hàng và quảng cáo tại điểm bán
Ghé thăm khách hàng theo lịch trình phân tuyến và ưu tiên khách hàng LỚN, trung bình, nhỏ, tiềm năng, … Đảm bảo tối thiểu mỗi ngày phải tiếp cận, thăm hỏi ít nhất 15 điểm bán cũ & mới
Báo cáo, trách nhiệm giải trình hàng ngày - tuần và tự tìm ra giải pháp để tăng trưởng hàng ngày, tuần, tháng
Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình hoặc báo cáo ngay về cho Sales Team Leader hoặc Cấp Quản lý cao hơn để được hỗ trợ
Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ
Làm việc và hỗ trợ đồng đội khi cần.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng trực tiếp (ưu tiên 1: Kênh Horeca, ưu tiên 2: Key Account, Ưu tiên 3: FMCG)
Có kinh nghiệm tự mở mới điểm bán ít nhất từ 20 điểm trở lên
Có kinh nghiệm bán hàng hay tuyển dụng online
Ưu tiên có kinh nghiệm báo cáo, giải trình hàng ngày bằng giấy hoặc vi tính/online.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản & Phụ cấp: 6.5 triệu
Thưởng KPIs: 3 triệu
Thưởng doanh số bán hàng: lên tới 6 triệu
Thưởng mở điểm bán chuẩn độc quyền: 0.5% Tổng Doanh số hàng tháng vĩnh viễn (nếu cả Đại diện Kinh doanh lẫn Điểm bán đó còn lấy hàng đạt tiêu chuẩn hàng tháng).
Tổng thu nhập nếu đạt 100% KPIs, lên tới: 16 triệu/tháng
Được xét tăng lương cơ bản định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc
Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13
Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty
Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham gia các Chương trình Thi đua du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,…

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4-5 Tòa Nhà Savimex, 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

