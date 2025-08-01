Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DES GLOBAL làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 45 Triệu

Mức lương 10 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Đô Lương ...và 1 địa điểm khác, Huyện Hưng Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 45 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách tham dự hội thảo.

- Hướng dẫn khách hàng hiểu về nước và rõ công dụng sản phẩm.

- Chốt đơn hàng trực tiếp tại sự kiện.

- Làm việc theo lịch sự kiện, linh hoạt theo khu vực tổ chức.

Với Mức Lương 10 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 22 – 40, ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, nhanh nhẹn.

- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

- Ưu tiên ứng viên từng làm tư vấn, bán hàng, các vị trí liên quan

- Có thể làm việc theo lịch sự kiện (linh hoạt cuối tuần, trong ngày).

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực, chủ động học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DES GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10.000.0000 VNĐ – 45.000.000VNĐ

- Được tăng lương hàng năm

- Khen thưởng: thưởng theo quý, thưởng vào các dịp lễ tết, sinh nhật, ưu đãi mua hàng nội bộ..

- Cơ hội thăng tiến lên TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DES GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin