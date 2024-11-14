Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 6 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B28 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Lên kế hoạch và chiến lược kinh doanh; Tìm hiểu nhu cầu khách hàng đối tượng là các doanh nghiệp.

Tìm kiếm khách hàng - đối tác mới, chăm sóc khách hàng hiện tại là đối tác của công ty;

Đi thị trường, gặp gỡ đối tác/khách sạn để giới thiệu dịch vụ và đặt name card;

Tư vấn, báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng, có trách nhiệm giúp khách hàng hiểu kỹ về dịch vụ hoặc đối tác hiểu các điều khoản trong hợp đồng trước khi ký kết;

Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng cho các bộ phận phụ trách

Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cập nhật thông tin sản phẩm/dịch vụ mới đến khách hàng.

Thực hiện các báo cáo, thống kê liên quan đến công việc chăm sóc khách hàng.

Tham gia các hoạt động bán hàng, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết.

Trực điện thoại Hotline/ Fanpage công ty/ Đi đón khách ở sân bay (nếu cần) - Tùy phân công công việc;

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ hoặc dịch vụ khách hàng. Không yêu cầu kinh nghiệm nếu ứng viên có năng lực tốt và nhanh nhẹn.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ thân thiện, thật thà, nhiệt tình.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Vận tải, Hàng Không, Quản trị Kinh Doanh, Marketing.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop làm việc riêng;

Nghỉ phép năm 12 ngày phép/năm

Phụ cấp ăn trưa và đi lại (chỉ được tính khi được phân công lịch đi thị trường)

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG

