Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 6 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 6 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: B28 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Lên kế hoạch và chiến lược kinh doanh; Tìm hiểu nhu cầu khách hàng đối tượng là các doanh nghiệp.
Tìm kiếm khách hàng - đối tác mới, chăm sóc khách hàng hiện tại là đối tác của công ty;
Đi thị trường, gặp gỡ đối tác/khách sạn để giới thiệu dịch vụ và đặt name card;
Tư vấn, báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng, có trách nhiệm giúp khách hàng hiểu kỹ về dịch vụ hoặc đối tác hiểu các điều khoản trong hợp đồng trước khi ký kết;
Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng cho các bộ phận phụ trách
Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Cập nhật thông tin sản phẩm/dịch vụ mới đến khách hàng.
Thực hiện các báo cáo, thống kê liên quan đến công việc chăm sóc khách hàng.
Tham gia các hoạt động bán hàng, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết.
Trực điện thoại Hotline/ Fanpage công ty/ Đi đón khách ở sân bay (nếu cần) - Tùy phân công công việc;

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ hoặc dịch vụ khách hàng. Không yêu cầu kinh nghiệm nếu ứng viên có năng lực tốt và nhanh nhẹn.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ thân thiện, thật thà, nhiệt tình.
Khả năng giải quyết vấn đề tốt, xử lý tình huống linh hoạt.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Thành thạo tin học văn phòng.
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Vận tải, Hàng Không, Quản trị Kinh Doanh, Marketing.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop làm việc riêng;
Nghỉ phép năm 12 ngày phép/năm
Phụ cấp ăn trưa và đi lại (chỉ được tính khi được phân công lịch đi thị trường)
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: B28 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-6-7-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job249880
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kinh Doanh thu nhập 9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 31/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Thời trang và Đầu tư Đức giang
Tuyển Nhân Viên Sale Online thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Thời trang và Đầu tư Đức giang
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Techino
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Nghệ An
công ty cổ phần Techino
Hạn nộp: 22/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Tuyển Quản Lý Dự Án thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 4 - CN Tổng công ty Viễn thông MobiFone Pro Company
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ
Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 4 - CN Tổng công ty Viễn thông MobiFone Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Phú Thọ Hà Nam Lào Cai Hòa Bình Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH WESAAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Công ty TNHH WESAAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC
Tuyển Nhân viên kho TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 7 Triệu
TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kinh Doanh thu nhập 9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 31/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Thời trang và Đầu tư Đức giang
Tuyển Nhân Viên Sale Online thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Thời trang và Đầu tư Đức giang
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Techino
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Nghệ An
công ty cổ phần Techino
Hạn nộp: 22/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Tuyển Quản Lý Dự Án thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 4 - CN Tổng công ty Viễn thông MobiFone Pro Company
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ
Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 4 - CN Tổng công ty Viễn thông MobiFone Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Phú Thọ Hà Nam Lào Cai Hòa Bình Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất