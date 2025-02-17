Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: up to 25 triệu Hưởng chế độ theo Quy chế của Công ty và Pháp luật Môi trường làm việc xanh, lành, thân thiện, chia sẻ. Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Khai thác khách hàng mới các sản phẩm tẩy rửa sinh học

Chăm sóc xây dựng hệ thống Nhà phân phối

Báo giá làm việc với khách hàng Doanh nghiệp

Lập kế hoạch và thực hiện các kế hoạch được duyệt....

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25 – 35

Trình độ chuyên môn: Đã có kinh nghiệm với thị trường offline, online

Tính cách: Vui vẻ, thích giao tiếp, có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin