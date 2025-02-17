Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH
Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: up to 25 triệu Hưởng chế độ theo Quy chế của Công ty và Pháp luật Môi trường làm việc xanh, lành, thân thiện, chia sẻ. Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
Khai thác khách hàng mới các sản phẩm tẩy rửa sinh học
Chăm sóc xây dựng hệ thống Nhà phân phối
Báo giá làm việc với khách hàng Doanh nghiệp
Lập kế hoạch và thực hiện các kế hoạch được duyệt....
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 25 – 35
Trình độ chuyên môn: Đã có kinh nghiệm với thị trường offline, online
Tính cách: Vui vẻ, thích giao tiếp, có tinh thần cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 25 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
