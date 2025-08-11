Tuyển Nhân viên kỹ thuật Navigos Search làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1 - 2 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Navigos Search
Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Navigos Search's client
- KCN Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 1 - 2 USD
- Quản lý, giám sát, vận hành máy ép, thổi nhựa.
- Phân tích, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kỹ thuật vận hành máy ép nhựa.
- Thực hiện bảo trì máy móc thiết bị theo kế hoạch hàng ngày.
- Kiểm tra duy trì thông số ép để đạt chất lượng sản phẩm theo yêu cầu trong ca sản xuất.
- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa,....
- Bắt buộc: Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực kỹ thuật - sản xuất, vận hành máy ép nhựa.
- Khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu và phát hiện những hạn chế trong hệ thống.
- Sáng tạo, linh hoạt xử lý vấn đề.
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
