Tuyển Nhân viên kỹ thuật Navigos Search làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1 - 2 USD

- Quản lý, giám sát, vận hành máy ép, thổi nhựa.

- Phân tích, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kỹ thuật vận hành máy ép nhựa.

- Thực hiện bảo trì máy móc thiết bị theo kế hoạch hàng ngày.

- Kiểm tra duy trì thông số ép để đạt chất lượng sản phẩm theo yêu cầu trong ca sản xuất.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa,....

- Bắt buộc: Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực kỹ thuật - sản xuất, vận hành máy ép nhựa.

- Khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu và phát hiện những hạn chế trong hệ thống.

- Sáng tạo, linh hoạt xử lý vấn đề.

