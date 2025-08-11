Tuyển Nhân viên kỹ thuật Navigos Search làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1 - 2 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/08/2025
Navigos Search

Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Navigos Search's client

- KCN Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 1 - 2 USD

- Quản lý, giám sát, vận hành máy ép, thổi nhựa.
- Phân tích, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kỹ thuật vận hành máy ép nhựa.
- Thực hiện bảo trì máy móc thiết bị theo kế hoạch hàng ngày.
- Kiểm tra duy trì thông số ép để đạt chất lượng sản phẩm theo yêu cầu trong ca sản xuất.
- Thực hiện các báo cáo theo quy định.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa,....
- Bắt buộc: Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực kỹ thuật - sản xuất, vận hành máy ép nhựa.
- Khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu và phát hiện những hạn chế trong hệ thống.
- Sáng tạo, linh hoạt xử lý vấn đề.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

