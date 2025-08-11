Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư - Dịch Vụ HumVentures làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

NHIỆM VỤ CHÍNH:

1. Chăm sóc dịch vụ

- Kiểm soát chất lượng dịch vụ khách hàng: đảm bảo dịch vụ khách hàng được thực hiện theo đúng quy chuẩn trải nghiệm khách hàng và thương hiệu;

- Tổng hợp và phân tích các chỉ số tác động đến mức độ hài lòng của khách hàng, đề xuất giải pháp duy trì sự ổn định và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng;

- Tiếp nhận yêu cầu và tư vấn khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, không gian sự kiện một cách hiệu quả, kết hợp đáp ứng nhu cầu của khách hàng với các tiêu chuẩn và quy định của công ty, nhằm mang lại các trải nghiệm có giá trị cho khách hàng;

- Liên kết chặt chẽ với các bộ phận nhằm đảm bảo các cam kết dịch vụ, sản phẩm cung cấp cho khách hàng được thực hiện đúng và đầy đủ;

- Theo sát quá trình diễn ra sự kiện, hay các hoạt động cung cấp dịch vụ nhằm duy trì tương tác với khách hàng, kịp thời hỗ trợ, xử lý các yêu cầu của khách hàng và các sự cố trong khuôn khổ đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tuân thủ các quy chuẩn của thương hiệu;

- Chủ động đề xuất các dịch vụ hậu mãi: phối hợp với các bộ phận liên quan đề xuất các chương trình ưu đãi khách hàng, quảng bá thương hiệu, thúc đẩy doanh số;

2. Đào tạo & phát triển đội ngũ