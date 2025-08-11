Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh IELTS 1984 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

VỀ IELTS 1984

IELTS 1984 đào tạo IELTS với phương pháp tập trung vào bản chất ngôn ngữ, giúp học viên giỏi lên thực chất, từ đó ứng dụng được trong thực tế công việc và học tập. Vì tập trung vào chất lượng đào tạo nên IELTS 1984 đã nhận được nhiều sự yêu thương, tin tưởng của học viên.

Với mục tiêu hoàn thiện hơn nữa về tổng thể trải nghiệm dành cho học viên, IELTS 1984 mong muốn xây dựng đội ngũ tư vấn giáo dục nhằm hỗ trợ học viên một cách thiết thực và vượt trội nhất. Phạm vi công việc sẽ trải dài trên toàn bộ hành trình của học viên khi đến với IELTS 1984, theo định hướng “Vì sự tiến bộ thực chất của người học”.

Giá trị lớn nhất khi bạn tham gia đội ngũ là bạn sẽ được phát triển các kỹ năng 1 cách toàn diện, được cùng brainstrom những ý tưởng mới, được sáng tạo, được tự ra quyết định và thực thi trong phạm vi công việc của mình. Vì đặc thù của start-up là vận động rất nhanh nên bọn mình sẽ liên tục Làm - Sai - Sửa nên bạn sẽ nhìn thấy ngay kết quả những việc mình làm tác động như thế nào đến người học và công ty, từ đó bạn hiểu công việc, hiểu bản thân nhanh và trưởng thành rất nhanh.

YouPass là một sản phẩm mới trong hệ sinh thái, cùng với IELTS 1984, hứa hẹn phát triển mạnh mẽ và cho bạn cơ hội phát triển không giới hạn.