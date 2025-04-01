Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 12 Đường Số 40, Khu đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Liên hệ, xem xét nhu cầu khách hàng từ tệp data công ty cung cấp => tư vấn giải pháp nông nghiệp cho khách hàng.
Phân tích, đánh giá, đề xuất các sản phẩm (của công ty) phù hợp cho cây trồng của khách hàng.
Đàm phán, thương lượng và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các vấn đề cây trồng hoặc sản phẩm công ty (Công dụng, lộ trình sử dụng, số lượng và giá cả,…)
Luôn đảm bảo đáp ứng dịch vụ tư vấn tốt nhất cho khách hàng.
Xây dựng, phát triển, duy trì mối quan hệ với khách hàng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng và kịp thời xử lý các khiếu nại của khách hàng
Phối hợp với các team và các phòng ban khác để hoạt động kinh doanh đạt mục tiêu và đúng kế hoạch
Hỗ trợ quay video, trao đổi trên livestream cùng với host để chia sẻ về sản phẩm công ty (nếu phù hợp).
Báo cáo định kỳ cho quản lý cấp trên
Thời gian làm việc: Xoay ca
- Ca 1: 8h – 17h30 (Nghỉ trưa:12h – 13h30)
- Ca 2: 12h30 – 21h30 (Nghỉ chiều: 17h30 –18h30)
- Off 1 ngày/tuần

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học, Cao đẳng trở lên ngành liên quan tới nông nghiệp hoặc kinh doanh, kinh tế
Độ tuổi:22 – 28 tuổi
Giới tính: Nam
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp
- Hoặc từng có kinh nghiệm về kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tư vấn,…
- Từng tham gia quay video về các sản phẩm công ty, hoặc có kỹ năng livestream.
Kỹ năng giao tiếp tốt., kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thương lượng và đàm phán
Trình độ tin học: Work, excel cơ bản
Cẩn thận, trung thực, hòa đồng, chịu học hỏi, linh hoạt trong giải quyết công việc., chịu áp lực công việc cao, và có đam mê với lĩnh vực nông nghiệp.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:LCB 6 Triệu + % Hoa Hồng
LCB 6 Triệu + % Hoa Hồng
Thời gian thử việc: 2 tháng (85% lương chính thức)
Được phát huy tối đa năng lực bản thân, xét tăng lương sau 06 tháng nếu đạt hiệu suất công việc cao;
Thưởng lễ, Tết, thưởng lương tháng 13, … và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác (Dựa theo năng lực và sự đóng góp tại Công ty);
Quà sinh nhật, party cuối năm, du lịch, cùng các chương trình Team building khác theo tình hình hoạt động tại Công ty;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật Lao Động
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, … theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

