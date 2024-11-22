Tuyển Nhân viên kinh doanh Queen Pearl Luxury Spa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 95 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

·Giải quyết các vấn đề của khách hàng.

·Tìm kiếm khách hàng, tư vấn giới thiệu cho khách hàng về sản phẩm

·Thực hiện các cuộc khảo sát/ nghiên cứu thói quen tiêu dùng của khách hàng theo yêu cầu

·Chăm sóc khách hàng trước – trong – sau khi dùng sản phẩm

·Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

·Giới tính: Nam/ nữ

·Từ 23 tuổi trở lên

·Trình độ Cao đẳng trở lên

·Có laptop cá nhân

·Có trách nhiệm/ chịu được áp lực trong công việc

·Ngoại hình dễ nhìn

Tại Queen Pearl Luxury Spa Thì Được Hưởng Những Gì

·Lương cứng: 8.000.000đ – 10.000.000đ

·Lương doanh số: 10.000.000đ - 60.000.000đ (tùy theo năng lực)

·Phụ Cấp:xăng xe 1.000.000đ/ tháng, cơm 900.000đ/ tháng, thưởng

·Du lịch team building hằng năm

·Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

·Nơi phát triển kỹ năng, giao lưu, học hỏi, mở rộng kiến thức.

·Nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Queen Pearl Luxury Spa

