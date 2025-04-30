Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa BE2, Vinhomes Grand Park, 88 Phước Thiện, TP. Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm/dịch vụ: Tư vấn và giới thiệu các giải pháp phù hợp, bao gồm giải pháp công nghệ AI, chương trình đào tạo, ứng dụng, app và hệ thống quản trị doanh nghiệp đến khách hàng.

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng: Xây dựng danh sách khách hàng mục tiêu, chủ động liên hệ qua điện thoại, email, mạng xã hội (Zalo, Facebook,…) và các kênh khác

Tham gia tổ chức hội thảo, sự kiện: Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo giới thiệu sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng.

Báo cáo kết quả kinh doanh: Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ là 1 lợi thế.

Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và chốt sales hiệu quả.

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, chi tiết và cẩn thận trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cứng + Hoa hồng (theo doanh số) + Thưởng KPI

Có cơ hội tham giá các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.

Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở. Nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Thưởng các dịp lễ, tết, phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin