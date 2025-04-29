Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Tìm kiếm và thu thập thông tin khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau để xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng tiềm năng.

Sử dụng các kênh truyền thông để gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng, giúp họ dễ dàng tìm hiểu.

Liên hệ trực tiếp với khách hàng tiềm năng từ dữ liệu của công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm được, nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các chương trình ưu đãi.

Chủ động liên hệ với khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ để theo dõi tình hình và xây dựng mối quan hệ bền vững.

Giải quyết nhanh chóng các thắc mắc hoặc phàn nàn của khách hàng, đồng thời đưa ra giải pháp xử lý kịp thời.

Theo dõi thời gian hợp đồng và đề xuất phương án phù hợp khi khách hàng tái ký hợp đồng.

Cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi và ưu đãi dành cho cả khách hàng mới và khách hàng lâu năm, khuyến khích họ tiếp tục sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

Hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng cũ có nhu cầu sử dụng tiếp dịch vụ hoặc sản phẩm.

Nhân viên kinh doanh cần phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kỹ thuật và sản xuất để thực hiện các yêu cầu trong hợp đồng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng.

Theo dõi sát sao quá trình triển khai hợp đồng và giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm với chất lượng tốt nhất.

Phối hợp với bộ phận Marketing để thực hiện các chương trình giới thiệu sản phẩm, ra mắt sản phẩm, dịch vụ mới, ưu đãi dịp lễ, tri ân khách hàng…

Tham gia các khóa đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng khi có cơ hội từ công ty.

Lưu trữ dữ liệu và lập báo cáo công việc định kỳ hoặc khi có yêu cầu phát sinh.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp nội bộ và các cuộc họp với cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý kinh doanh và cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành khác liên quan đến kinh tế.

Từng có kinh nghiệm ở vị trí Sale trong ngành xây dựng, nội thất, cảnh quan. Có thành tích cao và thường xuyên đạt/vượt doanh số

Thành thạo các kỹ năng mềm như thuyết trình, giao tiếp

Ưu tiên người có kinh nghiệm tiếp cận các dự án lớn, có mối quan hệ rộng.

Tiếng Anh: giao tiếp

Chấp chận đi công tác xa.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và đàm phán khách hàng

Có kiến thức và am hiểu về thị trường nội thất và các sản phẩm nội thất.

Có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng.

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Nhanh nhạy và thích ứng với công việc kinh doanh nội thất

Kỹ năng sale và chốt đơn

Mức lương: 8.000.000 đồng + doanh số bán hàng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương tháng 13, thưởng, nghỉ Tết lễ..)

Được mua Cổ phần công ty với giá ưu đãi 50%.

