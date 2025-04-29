Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MDC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MDC GROUP
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MDC GROUP

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô số 509, tầng 5, Tòa nhà New City Group, số 216

- 218 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Khai thác dữ liệu khách hàng từ công ty cung cấp, ngoài ra có thể phát triển khách hàng mới.
Tư vấn sản phẩm, báo giá cho khách hàng và theo dõi triển khai các dự án phụ trách.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Thực hiện kế hoạch hoạt động và mục tiêu của phòng kinh doanh theo tuần, tháng, quý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Nghỉ 2 thứ 7 trong tháng, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết)
Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, ưu tiên khối ngành kỹ thuật
Học vấn:
Kinh nghiệm:
Kỹ năng bắt buộc: Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ; kỹ năng lắng nghe.
Kỹ năng bắt buộc:
Giới tính: Nam.
Giới tính:
Tố chất cá nhân:
Kiên nhẫn, bền bỉ
Tinh thần lăn xả, chịu đi thị trường
Máu chiến, máu kiếm tiền
Sẵn sàng đi công tác nếu có yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MDC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 vnđ/tháng – 20.000.000 vnđ/tháng
Lương cứng: 5.000.000 vnđ/tháng - 7.000.000 vnđ/tháng + Phụ cấp (500.000 vnđ/tháng - 1.500.000 vnđ/tháng + (Hệ số KPIs x Thưởng doanh số)
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm.
Cơ hội thăng tiến lên Chuyên viên kinh doanh - Trưởng nhóm kinh doanh.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích trao đổi thẳng thắn, đề xuất để phát huy khả năng của bản thân.
Đánh giá tăng lương, được định hướng nghề nghiệp, đánh giá thăng tiến lên các vị trí cao hơn phù hợp.
Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan (thường xuyên), sinh nhật, team buildings,…
Hưởng các chế độ, phúc lợi: Theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MDC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MDC GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Detech Building, 8A Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

