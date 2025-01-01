Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

We Are One (WAO) là công ty cung cấp giải pháp toàn diện về ngành F&B: nguyên liệu pha chế như Trà, Cà phê, Dịch vụ đào tạo pha chế Barista và Setup quán. Ra đời vào năm 2017, WAO sở hữu xưởng Trà tại Bảo Lộc với trên 40 năm sản xuất và phục vụ cho nhu cầu trong nước. Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho nông sản Việt, WAO mỗi ngày không ngừng nỗ lực để mang đến người tiêu dùng và thị trường nguồn Trà Việt chất lượng cao