Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIM KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, tháp 6, căn 03.13, The Sun Avenue, số 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm thực phẩm Việt Nam và Đông Nam Á tới khách hàng qua điện thoại.

Chăm sóc khách hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng mới thông qua các công cụ như facebook, kakao talk, số điện thoại

Phối hợp với bộ phận liên quan để xử lý đơn hàng, hóa đơn và hỗ trợ khách hàng, xử lý sự cố khi cần thiết.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Biết tiếng Hàn là một lợi thế (không bắt buộc).

Tại CÔNG TY TNHH KIM KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn từ 8 - 20 triệu (lương cứng + thưởng theo doanh số).

Được đào tạo kỹ năng bán hàng nếu chưa có kinh nghiệm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM KOREA

