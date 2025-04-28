Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Eurofins ETM, Lot T2

- 6, D1 Street, Saigon Hi

- Tech Park, Tan Phu, Thu Duc, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn lập các thủ tục môi trường cho các dự án như:
Đánh giá tác động môi trường
Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường
Báo cáo kiểm kê khí nhà kính
- Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư cho các dự án xử lý môi trường
- Tư vấn lập thủ tục thẩm định công nghệ cho các dự án xử lý môi trường
- Thực hiện các thủ tục môi trường và các thủ tục pháp lý khác liên quan cho khách hàng khi có yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác của Trung tâm theo sự phân công của Ban Giám đốc và người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ, kỹ thuật môi trường.
- Có kinh nghiệm thực hiện tư vấn lập các thủ tục về môi trường
- Có khả năng đọc, viết tiếng Anh, ưu tiên giao tiếp tốt.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có khả năng làm việc nhóm.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng; Biết đọc bản vẽ, sử dụng thành thạo AutoCad; Kỹ năng sử dụng các phần mềm mô hình hoá cho lĩnh vực môi trường;
- Cẩn thận, kiên nhẫn, siêng năng, ham học hỏi và trung thực trong công việc.
- Cập nhật, nắm bắt thông tin nhanh, chính xác các văn bản pháp luật mới.
- Khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn và hợp lý.
- Yêu cầu sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Tại Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng Thì Được Hưởng Những Gì

- Laptop
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng

Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E2b-3, đường D6, Khu công nghệ cao, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

