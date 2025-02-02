Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phát Triển Tư Duy Ong Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương THOẢ THUẬN (từ 6 triệu trở lên), tuỳ theo năng lực Môi trường làm việc năng động, thân thiện, tạo nhiều cơ hội cho bạn phát triển bản thân Môi trường làm việc có khách hàng là người nước ngoài (Mỹ, Anh, Hàn, Trung,...) dễ năng cao khả năng ngôn ngữ Chính sách thưởng theo thành tích đóng góp hoặc KPI 100% được đào tạo để phù hợp với công việc,được nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, du lịch hàng năm, team building Chế độ BHXH, BHYT Xét tăng lương hằng , Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng và chăm sóc khách hàng tiềm năng

Tư vấn thông tin cơ bản về khoá học cho phụ huynh, đặt lịch test và học thử.

Thực hiện công tác chăm sóc phụ huynh, học sinh.

Lên kế hoạch, tổ chức sự kiện workshop cho học sinh hàng tháng.

Quản lý fanpage, đăng bài viết mỗi ngày.

Thiết kế bằng canva 1 số hình ảnh, poster,....

Hỗ trợ thu học phí (nếu phụ huynh đóng tiền mặt/quẹt thẻ)

Thực hiện các task theo sự phân công về sale và marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần cầu tiến và trách nhiệm với công việc

Năng động, nhiệt huyết, chủ động

Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế

Biết sử dụng canva

Biết edit clip

Biết sử dụng các nền tảng : instagram, facebook, thread , tiktok,....

Tại Công ty TNHH Phát Triển Tư Duy Ong Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 5 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát Triển Tư Duy Ong Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.