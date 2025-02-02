Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Vietruss làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 14 Triệu

Mức lương 7 - 14 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cộng Hòa phường 13, Tân Bình - Trường Chinh Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 14 Triệu

Sắp xếp hàng hoá lên kệ

Kiểm tra tem nhãn, bao bì, hạn sử dụng.

Trực quầy và vệ sinh kệ hàng

Các công việc quản lý giao.

Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đủ 18 tuổi trở lên

Siêng năng, chịu khó, ham học hỏi

Vui vẻ, hoà đồng, nhiệt tình

Không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vietruss Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương từ 500.000 - 1.5 00.000 VNĐ nếu làm tốt

Tặng đồng phục, hỗ trợ công việc nếu chưa có kinh nghiệm

Được đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm theo Quy định

Được đăng ký làm ở khu vực gần nhà

Thưởng thêm hoa hồng nếu có doanh thu tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vietruss

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin