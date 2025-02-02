Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Vietruss làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vietruss
Mức lương
7 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Cộng Hòa phường 13, Tân Bình
- Trường Chinh Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 14 Triệu
Sắp xếp hàng hoá lên kệ
Kiểm tra tem nhãn, bao bì, hạn sử dụng.
Trực quầy và vệ sinh kệ hàng
Các công việc quản lý giao.
Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đủ 18 tuổi trở lên
Siêng năng, chịu khó, ham học hỏi
Vui vẻ, hoà đồng, nhiệt tình
Không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vietruss Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương từ 500.000 - 1.5 00.000 VNĐ nếu làm tốt
Tặng đồng phục, hỗ trợ công việc nếu chưa có kinh nghiệm
Được đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm theo Quy định
Được đăng ký làm ở khu vực gần nhà
Thưởng thêm hoa hồng nếu có doanh thu tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vietruss
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
