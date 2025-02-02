Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- UOA TOWER, Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
1. Dựa trên nhu cầu khách hàng và thương mại điện tử, xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình nghiêm ngặt về dịch vụ cho các tất cả các đơn hàng và các dự án khách hàng, sàn thương mại điện tử trên toàn mạng;
2. Đánh giá chặt chẽ chất lượng dịch vụ của các dự án và khách thương mại điện tử trên toàn mạng lưới, đồng thời cải tiến, sửa đổi hệ thống đánh giá dựa trên sự phát triển kinh doanh;
3. Chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc và tiếp nhận nâng cấp khiếu nại nền tảng thương mại điện tử và hướng dẫn tất cả bưu cục xử lý các vấn đề khó khăn
4. Chịu trách nhiệm duy trì mối quan hệ với các bộ phận giám sát chất lượng dịch vụ của các sàn thương mại điện tử đã hợp tác
5. Phối hợp chặt chẽ với Giám đốc dịch vụ khách hàng để giao tiếp, thực hiện và phối hợp với chính sách và thủ tục của công ty với nhóm chăm sóc khách hàng.
- Tốt nghiệp Cử nhân trở lên, ưu tiên ứng viên thuộc chuyên ngành TMĐT, Giao thông vận tải, Logistics,....
- Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên về dịch vụ khách hàng hoặc xử lý khiếu nại trong ngành chuyển phát; đồng thời đã có 2 năm hơn kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 10 người trở lên
- Thông thạo tiếng Trung với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
- Có khả năng chịu đựng áp lực công việc cao; khả năng xử lý tình huống, nhạy bén.
- Có kinh nghiệm quản lý nhân sự với số lượng 10 người trở lên
Ngành nghề: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Dịch vụ khách hàng
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Quản lý
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
