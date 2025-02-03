Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 218A Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quý và thực hiện các kế hoạch đề ra.

Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng, tiếp xúc, tư vấn, đàm phán nhằm đảm bảo mục tiêu doanh số, phát triển khách hàng mới...

Thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau bán và thu hồi công nợ.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy trình của Phòng Kinh doanh.

Thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, thị trường và dự báo về thị trường cho Trưởng/Phó phòng.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Kế toán... hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có ít nhất 1 - 3 năm kinh nghiệm sale thị trường nhóm ngành Vật liệu xây dựng (Thiết bị vệ sinh, Gạch ốp lát, Ngói,…) cho khách hàng là các dự án, công trình.

Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, có kỹ năng thuyết phục, đàm phán với khách hàng.

Ngoại hình ưa nhìn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm

Thưởng

Đào tạo

Phụ cấp thâm niên

Phụ cấp

Chăm sóc sức khỏe

Chế độ nghỉ phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin