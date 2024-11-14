Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH làm việc tại Nam Định thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Số 129 Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Thực hiện kế hoạch doanh thu: Tìm kiếm khách hàng, mở rộng khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng hiện hữu.

Tiếp cận, giới thiệu, tư vấn dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Lên kế hoạch tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới nhằm chỉ tiêu KPI về phát triển nhóm khách hàng mới.

Trình Trưởng phòng Kinh doanh phê duyệt các kết quả đàm phán hợp đồng, giá, chiết khấu, hoa hồng.

Thực hiện các báo giá, hợp đồng với khách hàng.

Thương lượng với khách hàng để tìm ra hướng giải quyết nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách.

Hỗ trợ Marketing trong việc đánh giá tính hiệu quả của sản phẩm - dịch vụ mới.

Kiểm tra, theo dõi thông tin hàng hóa và báo lại cho khách hàng bằng email, điện thoại hoặc văn bản

Chăm sóc khách hàng theo khu vực, chi nhánh phụ trách.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên ưu tiên chuyên ngành kinh tế, ngoại thương.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ đào tạo kiến thức về thị trường chuyển phát nhanh.

Đã từng kinh doanh và hiểu biết về thị trường Phát chuyển nhanh (Ưu tiên)

Khả năng nắm bắt về thị trường và học hỏi nhanh

Kỹ năng thuyết phục, đàm phán

Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và nắm rõ về chỉ tiêu doanh số

Có tố chất bán hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Upto 20 triệu (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Tham gia chương trình đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực logistics và kỹ năng Sales

Làm việc với cấp quản lý, lãnh đạo giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong ngành

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chủ động

Có nhiều cơ hội đào tạo và thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH NINH BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.