Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Cổ Lễ, Trực Ninh, Thành phố Nam Định

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ khu vực làm việc gần nhà.

Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến

Chế độ tăng lương: được tham gia các kì thi nâng/phân bậc 2 lần/năm,

Khen thưởng: Lương tháng 13 và thưởng top nhân viên xuất sắc của năm.

Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao....

Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, Khám sức khỏe định kỳ và an toàn lao động.

Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty.

