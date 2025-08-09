Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định: Cổ Lễ, Trực Ninh, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Mô tả công việc
Yêu cầu ứng viên
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ khu vực làm việc gần nhà.
Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến
Chế độ tăng lương: được tham gia các kì thi nâng/phân bậc 2 lần/năm,
Khen thưởng: Lương tháng 13 và thưởng top nhân viên xuất sắc của năm.
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao....
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, Khám sức khỏe định kỳ và an toàn lao động.
Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI