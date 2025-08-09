Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Cổ Lễ, Trực Ninh, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Mô tả công việc
Yêu cầu ứng viên

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ khu vực làm việc gần nhà.
Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến
Chế độ tăng lương: được tham gia các kì thi nâng/phân bậc 2 lần/năm,
Khen thưởng: Lương tháng 13 và thưởng top nhân viên xuất sắc của năm.
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao....
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, Khám sức khỏe định kỳ và an toàn lao động.
Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

