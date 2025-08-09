Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu Công nghiệp AURORA, Nghĩa Hưng, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON với hơn 28 năm kinh nghiệm về các lĩnh vực Tư vấn thiết kế và thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, đường dây và trạm lên đến 500KV….. cần tuyển vị trí Kỹ sư kỹ thuật hiện trường.
Địa điểm làm việc: Các ban điều hành dự án và Văn phòng Công ty Vinaincon, Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các chuyên ngành xây dựng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng,.. (hệ kỹ sư)
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành
- Đam mê nghề nghiệp, năng động, nhiệt tình và cầu thị
Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thu nhập từ 13-18 triệu. Cam kết không nợ lương
- Được hưởng: lương tháng thứ 13, theo kết quả SXKD, theo hiệu quả dự án.
- BHXH và các quyền lợi khác theo qui định của Pháp luật.
- Hàng năm có các chế độ phục lợi của Công ty: Nghỉ mát, dã ngoại…..
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
