Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Công nghiệp AURORA, Nghĩa Hưng, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON với hơn 28 năm kinh nghiệm về các lĩnh vực Tư vấn thiết kế và thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, đường dây và trạm lên đến 500KV….. cần tuyển vị trí Kỹ sư kỹ thuật hiện trường.

Địa điểm làm việc: Các ban điều hành dự án và Văn phòng Công ty Vinaincon, Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành xây dựng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng,.. (hệ kỹ sư)

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành

- Đam mê nghề nghiệp, năng động, nhiệt tình và cầu thị

Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập từ 13-18 triệu. Cam kết không nợ lương

- Được hưởng: lương tháng thứ 13, theo kết quả SXKD, theo hiệu quả dự án.

- BHXH và các quyền lợi khác theo qui định của Pháp luật.

- Hàng năm có các chế độ phục lợi của Công ty: Nghỉ mát, dã ngoại…..

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon

