Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH BẠT XINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại CÔNG TY TNHH BẠT XINH
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 112/9A Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương Từ 8 Triệu
▪️ Chăm sóc, tìm kiếm, mở rộng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
▪️ Tư vấn, xử lý khiếu nại và đề xuất chương trình khuyến mại.
▪️ Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong cuộc phỏng vấn.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam,Nữ tuổi từ 23 – 35.
▪️ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh.
(Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Xây dựng, Trang trí nội thất, ô tô, Bạt mái hiên, mái xếp, bạt xe tải.....)
▪️ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
▪️ Thích nghi tốt với công việc và có định hướng gắn bó lâu dài với công ty.
▪️ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh.
(Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Xây dựng, Trang trí nội thất, ô tô, Bạt mái hiên, mái xếp, bạt xe tải.....)
▪️ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
▪️ Thích nghi tốt với công việc và có định hướng gắn bó lâu dài với công ty.
Tại CÔNG TY TNHH BẠT XINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 8 triệu + Hoa hồng
Đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước.
Du lịch công ty.
Tham gia khóa học nâng cao kỹ năng
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp có cơ hội phát triển bản thân
Đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước.
Du lịch công ty.
Tham gia khóa học nâng cao kỹ năng
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp có cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẠT XINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI