Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH BẠT XINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 112/9A Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

▪️ Chăm sóc, tìm kiếm, mở rộng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

▪️ Tư vấn, xử lý khiếu nại và đề xuất chương trình khuyến mại.

▪️ Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong cuộc phỏng vấn.

Nam,Nữ tuổi từ 23 – 35.

▪️ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh.

(Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Xây dựng, Trang trí nội thất, ô tô, Bạt mái hiên, mái xếp, bạt xe tải.....)

▪️ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

▪️ Thích nghi tốt với công việc và có định hướng gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH BẠT XINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 triệu + Hoa hồng

Đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước.

Du lịch công ty.

Tham gia khóa học nâng cao kỹ năng

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp có cơ hội phát triển bản thân

