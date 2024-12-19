Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy làm việc tại Hòa Bình thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy
- Hòa Bình:
- |,Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu
- Tiếp nhận chỉ tiêu và hoàn thành doanh số được giao.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc tốt với các bác sỹ và nhân viên y tế trong bệnh viện.
- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của công ty, thuyết phục, đàm phán khách hàng sử dụng sản phẩm, ký hết Hợp đồng.
- Tổ chức các buổi thuyết trình sản phẩm để truyền tải thông tin sản phẩm đến Bác sĩ, kỹ thuật viên sử dụng.
- Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng và giải đáp, tư vấn về chất lượng, giá cả sản phẩm... cho khách hàng.
- Cập nhật, nắm bắt thông tin tình hình thị trường.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Thích hợp với lĩnh vực kinh doanh
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán ngoại giao tốt
- Khả năng lập kế hoạch công việc và tư duy logic tốt
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao
- Năng động & nhiệt huyết
- Làm việc theo phân công được giao từ trưởng nhóm
- Ưu tiên:
• Không ngại đi công tác tỉnh và các địa bàn xa
• Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học, Sinh học, Y sinh, Dược, Y tế
• Giao tiếp tốt tiếng Anh, khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động
- Được tham gia bảo hiểm tai nạn
- Được khám sức khỏe định kỳ
- Thưởng hàng năm các ngày lễ, tết, tháng lương thứ 13
- Cơ hội phát triển, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài
- Được training sau khi nhận việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy
