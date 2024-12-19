Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy làm việc tại Hòa Bình thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - |,Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Tiếp nhận chỉ tiêu và hoàn thành doanh số được giao.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc tốt với các bác sỹ và nhân viên y tế trong bệnh viện.

- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của công ty, thuyết phục, đàm phán khách hàng sử dụng sản phẩm, ký hết Hợp đồng.

- Tổ chức các buổi thuyết trình sản phẩm để truyền tải thông tin sản phẩm đến Bác sĩ, kỹ thuật viên sử dụng.

- Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng và giải đáp, tư vấn về chất lượng, giá cả sản phẩm... cho khách hàng.

- Cập nhật, nắm bắt thông tin tình hình thị trường.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Cao đẳng, Đại học trở lên Chuyên ngành Kinh tế, Điện tử y sinh, Công nghệ sinh học, Thiết bị y tế, Y, Dược,...

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Thích hợp với lĩnh vực kinh doanh

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán ngoại giao tốt

- Khả năng lập kế hoạch công việc và tư duy logic tốt

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Năng động & nhiệt huyết

- Làm việc theo phân công được giao từ trưởng nhóm

- Ưu tiên:

• Không ngại đi công tác tỉnh và các địa bàn xa

• Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học, Sinh học, Y sinh, Dược, Y tế

• Giao tiếp tốt tiếng Anh, khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: lương cứng 10 - 12 Triệu (tùy theo kinh nghiệm) + Hoa Hồng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động

- Được tham gia bảo hiểm tai nạn

- Được khám sức khỏe định kỳ

- Thưởng hàng năm các ngày lễ, tết, tháng lương thứ 13

- Cơ hội phát triển, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

- Được training sau khi nhận việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy

