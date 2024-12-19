Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy làm việc tại Hòa Bình thu nhập Từ 12 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình:

- |,Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Tiếp nhận chỉ tiêu và hoàn thành doanh số được giao.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc tốt với các bác sỹ và nhân viên y tế trong bệnh viện.
- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của công ty, thuyết phục, đàm phán khách hàng sử dụng sản phẩm, ký hết Hợp đồng.
- Tổ chức các buổi thuyết trình sản phẩm để truyền tải thông tin sản phẩm đến Bác sĩ, kỹ thuật viên sử dụng.
- Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng và giải đáp, tư vấn về chất lượng, giá cả sản phẩm... cho khách hàng.
- Cập nhật, nắm bắt thông tin tình hình thị trường.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng, Đại học trở lên Chuyên ngành Kinh tế, Điện tử y sinh, Công nghệ sinh học, Thiết bị y tế, Y, Dược,...
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Thích hợp với lĩnh vực kinh doanh
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán ngoại giao tốt
- Khả năng lập kế hoạch công việc và tư duy logic tốt
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao
- Năng động & nhiệt huyết
- Làm việc theo phân công được giao từ trưởng nhóm
- Ưu tiên:
• Không ngại đi công tác tỉnh và các địa bàn xa
• Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học, Sinh học, Y sinh, Dược, Y tế
• Giao tiếp tốt tiếng Anh, khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: lương cứng 10 - 12 Triệu (tùy theo kinh nghiệm) + Hoa Hồng
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động
- Được tham gia bảo hiểm tai nạn
- Được khám sức khỏe định kỳ
- Thưởng hàng năm các ngày lễ, tết, tháng lương thứ 13
- Cơ hội phát triển, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài
- Được training sau khi nhận việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 549A Hoàng Sa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

