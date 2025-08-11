Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 06 Kim Đồng, P Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia trực tiếp cùng ekip phòng mổ.

Quản lý, theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị y tế, theo dõi, xử lý tình trạng của các thiết bị y tế

Tham gia đào tạo, hướng dẫn sử dụng vật tư y tế

Đảm bảo vệ sinh và an toàn trong quá trình làm việc.

Cập nhật kiến thức chuyên môn về thiết bị y tế mới

Làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động của bệnh viện/phòng khám.

Kiểm tra, vệ sinh, khử trùng thiết bị y tế định kỳ và sau khi sử dụng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kỹ thuật y tế, điện tử, điện lạnh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững các nguyên tắc về vệ sinh và vô trình trong phòng mổ

Khả năng phân tích, xử lý sự cố kỹ thuật.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và giải quyết vấn đề.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, được xem xét tăng lương dựa trên hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin