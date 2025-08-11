Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 06 Kim Đồng, P Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia trực tiếp cùng ekip phòng mổ.
Quản lý, theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị y tế, theo dõi, xử lý tình trạng của các thiết bị y tế
Tham gia đào tạo, hướng dẫn sử dụng vật tư y tế
Đảm bảo vệ sinh và an toàn trong quá trình làm việc.
Cập nhật kiến thức chuyên môn về thiết bị y tế mới
Làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động của bệnh viện/phòng khám.
Kiểm tra, vệ sinh, khử trùng thiết bị y tế định kỳ và sau khi sử dụng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kỹ thuật y tế, điện tử, điện lạnh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững các nguyên tắc về vệ sinh và vô trình trong phòng mổ
Khả năng phân tích, xử lý sự cố kỹ thuật.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và giải quyết vấn đề.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, được xem xét tăng lương dựa trên hiệu quả công việc.
Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 Số 29 Ngách 84 Ngõ 255 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

