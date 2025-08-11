Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GURUKAI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN KINH DOANH – BÁN HÀNG ONLINE

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Tìm kiếm và phát triển nguồn hàng trong và ngoài nước phù hợp với định hướng sản phẩm của sàn thương mại điện tử GURUKAI.

• Chủ động liên hệ, đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp/đối tác.

• Thực hiện hoạt động bán hàng, quản lý doanh số, chăm sóc khách hàng và hỗ trợ xử lý đơn hàng.

• Phối hợp với các bộ phận nội bộ như marketing, vận hành, chăm sóc khách hàng để tối ưu hiệu quả bán hàng.

• Báo cáo tiến độ công việc, kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý trực tiếp.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.



Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành: Kinh doanh, Thương mại, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

• Có 2–5 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh, sales, phát triển đối tác, ưu tiên trong lĩnh vực thương mại điện tử hoặc FMCG.

• Giao tiếp tiếng Anh tốt (ưu tiên ứng viên từng làm việc với đối tác nước ngoài).

• Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xử lý tình huống linh hoạt.

• Tinh thần làm việc chủ động, chăm chỉ, trách nhiệm cao.

• Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH GURUKAI VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8 – 12 triệu/tháng (tùy theo năng lực & kinh nghiệm).

• Thưởng theo doanh số + KPI, không giới hạn thu nhập nếu vượt chỉ tiêu.

• Xét tăng lương theo năng lực, đánh giá định kỳ 6 tháng/lần.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo và phát triển trong hệ sinh thái GURUKAI toàn cầu.

• Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm / Quản lý kinh doanh.

• Tham gia BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GURUKAI VIETNAM

