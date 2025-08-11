Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ

Ads

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 438 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Lập kế hoạch & Chiến lược quảng cáo
Lập kế hoạch Digital Media cho thương hiệu Mắt Kính Tâm Đức (các chương trình khuyến mãi, nhóm sản phẩm, sản phẩm cụ thể…)
Xây dựng kế hoạch hàng quý và hàng năm, phân bổ ngân sách hợp lý.
Lập kế hoạch ngân sách hàng ngày, đảm bảo thực hiện đúng thời hạn với kết quả tối ưu.
Thực thi & Tối ưu chiến dịch
Chịu trách nhiệm triển khai và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads theo kế hoạch của Marketing Manager.
Đo lường và báo cáo hiệu suất của các chiến dịch Digital Marketing theo các chỉ số quan trọng (CPL, CPO, ROAS, CAC,…).
Phân tích dữ liệu, xác định xu hướng, insight khách hàng để tối ưu chi phí & hiệu suất quảng cáo.
Phối hợp với Content, Designer, Photographer để sản xuất media phù hợp.
Báo cáo & Phân tích
Theo dõi, đánh giá hiệu quả quảng cáo và đề xuất cải thiện cho các chiến dịch tiếp theo.
Lập báo cáo tổng hợp định kỳ để rút ra bài học kinh nghiệm.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Cao đẳng trở lên các ngành liên quan.
Học vấn:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương trong phòng Digital Marketing hoặc Digital Marketing Agency.
Kinh nghiệm:
Thành thạo Google Ads, Facebook Ads.
Tư duy phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
Có khả năng làm việc dưới áp lực, xử lý nhiều nhiệm vụ và chiến dịch cùng lúc.
Chủ động, có tinh thần trách nhiệm, tư duy tích cực và mong muốn phát triển bản thân.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Bán lẻ & Dịch vụ.
Ưu tiên

Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + thưởng KPI, lương tháng 13.
Mức lương:
Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đầy đủ.
Chế độ bảo hiểm:
Chế độ nghỉ phép: Nghỉ lễ, phép năm theo quy định.
Chế độ nghỉ phép:
Phúc lợi nội bộ: Du lịch, tiệc sinh nhật công ty, sinh nhật nhân viên hàng tháng.
Phúc lợi nội bộ:
Quà tặng & giải thưởng cho những cá nhân xuất sắc hàng quý, hàng năm.
Ưu đãi nhân viên: Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi.
Ưu đãi nhân viên:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ

CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 438 đường Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ads-thu-nhap-12-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job366443
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Zitga studios
Tuyển Ads Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Zitga studios
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Early Start JSC
Tuyển Ads Early Start JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Early Start JSC
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Comacpro
Tuyển Ads Công ty cổ phần Comacpro làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Comacpro
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
Hạn nộp: 10/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Zitga studios
Tuyển Ads Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Zitga studios
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Early Start JSC
Tuyển Ads Early Start JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Early Start JSC
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Comacpro
Tuyển Ads Công ty cổ phần Comacpro làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Comacpro
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
Hạn nộp: 10/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHNIFY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHNIFY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN LAVA DIGITAL GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LAVA DIGITAL GROUP
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOO YOUNG KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOO YOUNG KOREA
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ads Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thuận Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thuận Phong
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NAVEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NAVEE
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ads Công ty Cổ phần Vulcan Labs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Vulcan Labs
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ads PeopleWise Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 12 USD PeopleWise Vietnam
500 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ads Công Ty TNHH Orant Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu Công Ty TNHH Orant Media
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT HẠNH PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT HẠNH PHÚC
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm