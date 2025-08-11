Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 438 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Lập kế hoạch & Chiến lược quảng cáo

Lập kế hoạch Digital Media cho thương hiệu Mắt Kính Tâm Đức (các chương trình khuyến mãi, nhóm sản phẩm, sản phẩm cụ thể…)

Xây dựng kế hoạch hàng quý và hàng năm, phân bổ ngân sách hợp lý.

Lập kế hoạch ngân sách hàng ngày, đảm bảo thực hiện đúng thời hạn với kết quả tối ưu.

Thực thi & Tối ưu chiến dịch

Chịu trách nhiệm triển khai và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads theo kế hoạch của Marketing Manager.

Đo lường và báo cáo hiệu suất của các chiến dịch Digital Marketing theo các chỉ số quan trọng (CPL, CPO, ROAS, CAC,…).

Phân tích dữ liệu, xác định xu hướng, insight khách hàng để tối ưu chi phí & hiệu suất quảng cáo.

Phối hợp với Content, Designer, Photographer để sản xuất media phù hợp.

Báo cáo & Phân tích

Theo dõi, đánh giá hiệu quả quảng cáo và đề xuất cải thiện cho các chiến dịch tiếp theo.

Lập báo cáo tổng hợp định kỳ để rút ra bài học kinh nghiệm.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Cao đẳng trở lên các ngành liên quan.

Học vấn:

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương trong phòng Digital Marketing hoặc Digital Marketing Agency.

Kinh nghiệm:

Thành thạo Google Ads, Facebook Ads.

Tư duy phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng làm việc dưới áp lực, xử lý nhiều nhiệm vụ và chiến dịch cùng lúc.

Chủ động, có tinh thần trách nhiệm, tư duy tích cực và mong muốn phát triển bản thân.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Bán lẻ & Dịch vụ.

Ưu tiên

Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + thưởng KPI, lương tháng 13.

Mức lương:

Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đầy đủ.

Chế độ bảo hiểm:

Chế độ nghỉ phép: Nghỉ lễ, phép năm theo quy định.

Chế độ nghỉ phép:

Phúc lợi nội bộ: Du lịch, tiệc sinh nhật công ty, sinh nhật nhân viên hàng tháng.

Phúc lợi nội bộ:

Quà tặng & giải thưởng cho những cá nhân xuất sắc hàng quý, hàng năm.

Ưu đãi nhân viên: Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi.

Ưu đãi nhân viên:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin