Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Viet Thanh Tower, 623 - 625 Nguyễn Trãi, phường 11, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận điện thoại của khách hàng, xử lý các yêu cầu, tư vấn, chốt đơn, lập hợp đồng mua bán;

Cập nhật tồn kho của nhà máy cho các nhà phân phối, đại lý, khách hàng…;

Cập nhật chính sách bán hàng, thông tin sản phẩm đến nhà phân phối, đại lý…;

Quản lý, chăm sóc khách hàng sẵn có;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 23 - 40, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;

Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng; có kinh nghiệm lĩnh vực thương mại thép là lợi thế;

Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp khách hàng tốt;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận theo năng lực từ 8 - 10 trđ + thưởng hiệu quả theo hiệu quả công việc;

Thưởng tháng lương 13, thưởng các dịp Lễ, Tết…;

Chế độ BHXH theo quy định

Nghỉ phép, du lịch hè, team building…;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin