Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV BLUE FOCUS làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Lô NV 05 - 06, Đường Số 28, KĐTM Phước Long, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Dựa vào định hướng, mục tiêu và Data khách hàng của công ty, tiến hành xây dựng kế hoạch tiếp cận khách hàng cho tất cả các sản phẩm mà công ty đang cung cấp.

- Khai thác những nguồn khách hàng mới thông qua việc gặp gỡ, giới thiệu và tư vấn về các sản phẩm mà công ty cung cấp.

- Báo cáo feedback khách hàng do mình phụ trách để Công ty điều chỉnh, xây dựng chiến lược, có kế hoạch phù hợp.

- Kiểm soát công nợ và thu hồi công nợ khách hàng.

- Báo cáo tình hình tiếp cận khách, và các đơn hàng đang xử lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nhân viên có kinh nghiệm sales từ 06 tháng – 1 năm trở lên.

- Tiếng anh giao tiếp

- Có đam mê và yêu thích công việc bán hàng.

- Kĩ năng giao tiếp, và xử lý tình huống linh hoạt nhanh nhạy

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MTV BLUE FOCUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận + hoa hồng (% doanh thu tháng). Thỏa thuận trực tiếp khi tham gia phỏng vấn.

- Phụ cấp xăng xe cho nhân viên đi gặp khách hàng

- Phụ cấp tiền điện thoại cho nhân viên.

- Đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, Tết, thưởng lương tháng theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV BLUE FOCUS

