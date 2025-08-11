Tuyển Thu hồi nợ Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ - An Giang - Bạc Liêu ...và 3 địa điểm khác, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm report Performance, chủ động theo dõi Performance của nhân viên do trực thuộc quản lý, từ đó có các kế hoạch làm việc với nhân viên để đảm bảo được KPI công ty giao;

Theo dõi được lượng tương tác, kết quả thu hồi nợ, báo cáo tình huống chi tiết từng Hợp đồng, cùng làm việc với các cấp Phó phòng để ra chiến lược tác động hợp lý cho từng khu vực;

Kiểm tra, điều phối và giải quyết các khiếu nại của Khách hàng. Đảm bảo tất cả các khiếu nại cùa Khách hàng được kiểm soát, và báo cáo đầy đủ về các cấp quản lý, để có đánh giá và cái nhìn chung diễn biến tình hình thu nợ của các bạn nhân viên;

Kiểm soát chất lượng thu hồi nợ thông qua báo cáo hình ảnh, video từ các bạn nhân viên;

Kết nối với các phòng ban trong việc cần thông tin từ các phòng ban để giải quyết công việc liên quan, đảm bảo nhanh, đúng, đầy đủ và hiệu quả;

Lập kế hoạch tuần, tháng, quý, năm và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu & yêu cầu Công ty đề ra;

Trình đề xuất xin giảm phí để tất toán hợp đồng theo đề xuất của Khách hàng;

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn, bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành luật, tài chính, quản trị kinh doanh.

Kinh nghiệm, kỹ năng

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám sát

Có kinh nghiệm quản lý của Field Collection là một lợi thế

Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

Kỹ năng quản lý đội nhóm

Tính cách cá nhân: Siêng năng, cẩn thận, trung thực, có ý thức trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Mirae Asset Finance Việt Nam hướng tới xây dựng một môi trường làm việc “Chuyên nghiệp - Thân thiện - Hiệu quả”. Mục tiêu chiến lược của chúng tôi là cung cấp một nơi làm việc với thu nhập hấp dẫn, cơ hội phát triển bền vững.

Thu nhập hấp dẫn + Tháng lương 13 và thưởng cuối năm

15 ngày phép năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tham gia các sự kiện của công ty

Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hàng năm cho cấp cao trở lên.

Môi trường trẻ trung, năng động; không có rào cản, không có giới hạn cho ý tưởng mới.

Cơ hội nghề nghiệp nội bộ linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.