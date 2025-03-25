Tuyển Nhân viên kinh doanh Văn Phòng Luật Thuận Nguyễn làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: - 33/6 Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng theo thông tin Data có sẵn.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về phương án thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Tư vấn pháp luật cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến nội dung công việc.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng

Biết lái xe ô tô và có bằng lái hạng từ B1 trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại Văn Phòng Luật Thuận Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Luật Thuận Nguyễn

