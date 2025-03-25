Tuyển Nhân viên kinh doanh Văn Phòng Luật Thuận Nguyễn làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Văn Phòng Luật Thuận Nguyễn
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Long:
- 33/6 Mậu Thân, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng theo thông tin Data có sẵn.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về phương án thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.
Tư vấn pháp luật cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến nội dung công việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng
Biết lái xe ô tô và có bằng lái hạng từ B1 trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Tại Văn Phòng Luật Thuận Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Luật Thuận Nguyễn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
